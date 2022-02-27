Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за богатым бизнесменом Мохаммадом Захуром, не смогла сдержать паническую атаку во время обращения к гражданам.

Как пишет Politeka.net, сейчас Украина борется с российскими оккупантами на своей земле. Граждане вместе с Вооруженными силами вышли на защиту, а популярные артистки пытаютсядся донести в социальных сетях о трагедии для всего мира. Самая богатая певица Украины Камалия, опубликовала в своих соцсетях слезное обращение.

«Это конец света!!!!!!!!!!! Остановите войну! Россияне, не молчите!!!!!! Вставайте на защиту свободы и мира! Это же надо быть такими демонами, что даже не пустить хозяев и конюхов покормить и напоить своих лошадей?! Конюшня это что, стратегический объект! Зачем вы её окружили своими Российскими танками? Зачем вы бомбите и убиваете мирное население? Зачем отбираете у нас земли?!!!» - пишет Камалия и рыдает в записанном ролике.

Обращение артистки поддержали граждане:

«Весь народ плачет!!!; Да будет Мир😭 Ирпень родимый держись🙏; Камелия держись. Мы победим; Держитесь, мы с вами 🙏💪😡; Держитесь наш Киев, Буча ❤️; Держитесь пожалуйста!; благодарю вы с нами с Украиной; Мы в шоке со всего; У нас в доме свекровь сидит без хлеба закрытая 87 лет приехать не можем; 😢😢 Господи, помоги Украине; Боже дай нам силы! Мы выстоим! Все будет Украина!».

Также украинская певица Надя Дорофеева решила высказаться по поводу нападения РФ и Белоруссии, а также обратилась к матерям военных, что отправляют своих сыновей на гибель. Артистка не смогла сдержать слез.

Сначала Дорофеева извинилась за эмоции. Записывая видео из бомбоубежища, она расплакалась.

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