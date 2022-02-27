Телеведущий Слава Демин, друг Тины Кароль, показал себя и обратился к российским матерям.

Как пишет Politeka.net, Слава Демин является популярным украинским телеведущим. После начатой войны в Украине Владимиром Путиным знаменитость в очередной раз обратился к россиянам, а именно к российским матерям.

"Я русскоязычный львовянин! Рашисты! Меня не надо спасать!!! У меня в моей любимой Украине все хорошо!!!! Было! Пока вы не пришли со своим спасением!

Мамы русских и (возможно в будущем) белорусских солдат! Только вы можете повлиять на своих детей не идти к нам в Украине и стрелять в наших детей!", - написал Слава и добавил видеообращение.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Слава Украине!", "Слава тримайтеся. Україна понад усе", "Да держать! Славка, ты! Мы тебя", "Только так и не иначе, С нами правда, с нами Господь Бог".

Напомним, ведущая "1+1" Падалко поделилась особенным кадром с мужем

Также Politeka сообщала, что легендарной "Мрии" больше нет: оккупанты уничтожили самолет-рекодсмен, официальное заявление

А еще Politeka писала, что российские войска ракетами атаковали центр Чернигова: кадры последствий и срочное обращение