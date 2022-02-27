Как пишет Politeka.net, Слава Демин является популярным украинским телеведущим. После начатой войны в Украине Владимиром Путиным знаменитость в очередной раз обратился к россиянам, а именно к российским матерям.
"Я русскоязычный львовянин! Рашисты! Меня не надо спасать!!! У меня в моей любимой Украине все хорошо!!!! Было! Пока вы не пришли со своим спасением!
Мамы русских и (возможно в будущем) белорусских солдат! Только вы можете повлиять на своих детей не идти к нам в Украине и стрелять в наших детей!", - написал Слава и добавил видеообращение.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
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"Слава Украине!", "Слава тримайтеся. Україна понад усе", "Да держать! Славка, ты! Мы тебя", "Только так и не иначе, С нами правда, с нами Господь Бог".
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