Как пишет Politeka.net, Турция, которая контролирует проход кораблей из Средиземного в Черное море, решила закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Это уже сейчас переросло в войну... Это не военная операция, это официально военное положение. В этом случае, конечно, кто бы это ни был, Россия или Украина, мы будем выполнять положения конвенции", - заявил глава МИД.

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