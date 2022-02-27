Как пишет Politeka.net, Турция, которая контролирует проход кораблей из Средиземного в Черное море, решила закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Это уже сейчас переросло в войну... Это не военная операция, это официально военное положение. В этом случае, конечно, кто бы это ни был, Россия или Украина, мы будем выполнять положения конвенции", - заявил глава МИД.
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