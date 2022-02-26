Как сообщает Politeka.net, сегодня, 26-го февраля появилась информация о том, что Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.
Президент рассказал, что украинцы никогда этого не забудут - важное решение было принято сегодня.
«Спасибо своему другу, господину Президенту и народу за мощную поддержку. Запрет на проход 🇷🇺 военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь 🇺🇦 сегодня крайне важны. Народ 🇺 🇦 никогда этого не забудет!» - пишет Зеленский.
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По информации руководителя Института Черноморских стратегических исследований, весь район в северо-западной части Черного моря, севернее параллели нахождения острова Змеиного – N 45-21 – перекрыты группой кораблей во главе с крейсером "Москва" с заданием закрытия района проведения "операции".
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Владимир Зеленский "категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы - только полноценные переговоры".
Арестович отметил, что украинская сторона услышала переговорную позицию, очерченную в Москве.
"Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики", - заявил он.
Напомним, что в Киеве расширили время комендантского часа: мэр Кличко срочно обратился к жителям столицы.
А еще Politeka писала, что Зеленский раскрыл планы Кремля по Украине: "Мы сломали их замысел".
Также Politeka сообщала, что глава Черниговской ОГА рассказал о потерях и состоянии города.