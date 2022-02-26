Как сообщает Politeka.net, сегодня, 26-го февраля появилась информация о том, что Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

Дякую своєму другу, пану Президенту 🇹🇷 @RTErdogan та 🇹🇷 народу за потужну підтримку. Заборона на прохід 🇷🇺 військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога 🇺🇦 сьогодні вкрай важливі. Народ 🇺🇦 ніколи цього не забуде! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Президент рассказал, что украинцы никогда этого не забудут - важное решение было принято сегодня.

«Спасибо своему другу, господину Президенту и народу за мощную поддержку. Запрет на проход 🇷🇺 военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь 🇺🇦 сегодня крайне важны. Народ 🇺 🇦 никогда этого не забудет!» - пишет Зеленский.

По информации руководителя Института Черноморских стратегических исследований, весь район в северо-западной части Черного моря, севернее параллели нахождения острова Змеиного – N 45-21 – перекрыты группой кораблей во главе с крейсером "Москва" с заданием закрытия района проведения "операции".

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Владимир Зеленский "категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы - только полноценные переговоры".

Арестович отметил, что украинская сторона услышала переговорную позицию, очерченную в Москве.

"Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики", - заявил он.

Напомним, что в Киеве расширили время комендантского часа: мэр Кличко срочно обратился к жителям столицы.

А еще Politeka писала, что Зеленский раскрыл планы Кремля по Украине: "Мы сломали их замысел".

Также Politeka сообщала, что глава Черниговской ОГА рассказал о потерях и состоянии города.