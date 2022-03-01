"Мы докажем свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы, жизнь победит смерть, а свет тьму. Слава Украине"

Президент Владимир Зеленский выступил с речью перед депутатами Европарламента 1 марта.

"Последние дни, я не знаю как всех поздравлять. Я не могу говорить Доброе утро. Ежедневно этот день точно недобрый, а вечер последний. Я говорю сейчас о гражданах, которые защищают свободу ценой своей жизни. Я радуюсь настроению, которое я здесь услышал. Я рад, что мы объединили всех вас, но какой ценой. Это трагедия, эта цена. Очень высокая, тысячи погибших людей", – подчеркнул президент Украины.

Значительная часть выступления была посвящена принятию Украины в ЕС.

"Мы ведаем сегодня за ценности наших лучших людей, самых крепких, чрезвычайных. Мы часто любим говорить, что мы всех победим. И я рад, что вы это видите. Есть такое выражение: "Украинский выбор Европы" - это то, что мы выбрали. Теперь должен быть выбор Европой уже Украины", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил о мощном обстреле Харькова 1 марта.

"Я могу общаться с вами недолго. Это утро было трагическим. Две крылатые ракеты по Харькову. Там всегда было много русских. Там много вузов. Молодежь, яркая, умная, собиравшаяся на самой большой площади в государстве, Европе, площадь Свободы. Две ракеты в Площадь Свободы. Десятки жертв-вот такая цена свободы. Мы боремся за свою землю и свободу", - заверил президент

Зеленский также подчеркнул, что из-за обстрелов российских войск гибнет много детей.

"Никто в нашу свободу не зайдет. Каждая площадь будет площадью Свободы. Никто не сломит нас. У нас есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно, вчера 16 детей погибло. И снова Путин скажет, что это какая-то операция. Где работают наши дети, в каких танках они ездят?!"- подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал Европейский союз доказать свою поддержку Украины.

"Уважаемые, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас за выживание. Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС будет крепче, без вас Украина будет одинока. Мы докажем свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы, жизнь победит смерть, а свет тьму. Слава Украине", - заявил Зеленский.

Отметим, присутствующие в Европарламенте стоя аплодировали президенту Украины.

❗️Today, Volodymyr Zelensky spoke via conference in the European Parliament. After his speech in the #European Parliament, everyone gave a standing ovation. pic.twitter.com/VovbPFZYAh — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

"Сегодня мы находимся в темной тени путинской войны. Войну, которую мы не провоцировали. Войну, которую мы не начали. Возмутительное вторжение в суверенное, независимое государство. От имени Европейского парламента я самым решительным образом осуждаю российскую военную агрессию против Украины и выражаю солидарность со всеми пострадавшими и всем погибшим", – заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола от имени этой институции Евросоюза.

Напомним, накануне президент Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. 1 марта глава государства сообщил, что заявка уже официально зарегистрирована.

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