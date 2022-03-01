Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Россию о последствиях санкций для всех жителей России.

Об этом Ле Мэр заяивл в эфире радиостанции France Info.

"Мы собираемся вести тотальную экономическую и финансовую войну с Россией", - сказал министр.

Он подчеркнул, что санкции введенные против РФ из-за вторжения в Украину, направлены на то, чтобы "вызвать крах российской экономики". Эти санкции будут применяться до тех пор, Путин не выведет войска из Украины.

"Мы хотим атаковать сердце российской системы, мы нацелены на Владимира Путина, мы нацелены на олигархов, но мы также нацелены на всю российскую экономику, и российский народ тоже заплатит за последствия", - заявил французский министр.

Санкции должны ударить быстро, ударить сильно, и мы уже видим последствия, добавил Ле Мэр, указав, что "рубль рухнул на 30%" и что "валютные резервы России тают, как снег на солнце" .

"Поэтому мы вызовем крах российской экономики", - предупредил Ле Мэр.

Отметим, на это заявление отреагировал Дмитрий Медведев, который сейчас занимает должность замглавы совета безопасности России. Он пригрозил Франции войной. Соответствующее сообщение Медведев разместил в Твиттере.

«Не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», - написал он.

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