Президент Зеленский пережил по меньшей мере три попытки убийства за последнюю неделю, сообщает The Times.
На убийство украинского президента отправили две разные группировки-наемников поддерживаемой Кремлем группировки Вагнера и чеченского спецназа. Сообщается, что обоим помешали представители ФСБ России, выступающие против войны с Украиной.
Наемники Вагнера в Киеве понесли потери во время своих попыток и, как говорят, были встревожены тем, насколько точно украинцы предсказали их шаги.
Источник, близкий к группе, заявил, что "ужасно", насколько хорошо информирована команда безопасности Зеленского.
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В субботу на окраине Киева было сорвано покушение на жизнь Зеленского. Украинские силовики заявили, что кадры чеченских убийц были «ликвидированы» ранее.
Напомним, в своем видеообращении в ночь на пятницу, 25 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что уничтожение главы украинского государства – первоочередная цель российского агрессора.
"По имеющейся у нас информации враг определил меня, как цель номер один, мою семью, как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", - сказал Зеленский.
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