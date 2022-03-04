Россия поставила мир на грань ядерного Армагеддона, обстреляв ночью с 3 на 4 марта Запорожскую АЭС. Последствия катастрофы на этой атомной электростанции в разы превысят Чернобыль, поэтому Украина призывает закрыть небо над нашим государством.

Об этом в обращении к лидерам и правительствам стран мира сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Россия поставила Европу и мир на грань ядерного Армагеддона. Российские оккупационные войска обстреливают Запорожскую АЭС. И это не случайность. Это целенаправленный обстрел с целью вызвать катастрофу мирового масштаба. Украинский Чернобыль 36 лет назад стал обобщенным понятием мировой экологической и техногенной катастрофы. Так вот, Запорожская АЭС - в разы мощнее и опаснее Чернобыля", - подчеркнул он.



Единственным способом предотвратить техногенную и экологическую катастрофу мирового масштаба является немедленное внедрение бесполетной зоны над Украиной. Путин угрожает существованию всей Европы, чем скорее там это пойсут, тем лучше.

Напомним, у Зеленского жестко обратились к странам Запада.

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