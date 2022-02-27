Як пише Politeka.net, у Генеральному штабі ЗСУ відзвітували про події дня, 27-го лютого. Сьогодні видалася важка доба для Сил оборони України, Про це йдеться у зведенні новин на сторінці Генерального штабу ЗСУ в
Окупанти продовжують обстріли практично в усіх напрямках. Повітряні сили протистоять агресору і в небі, і на землі.
"Героїчно тримає оборону авіаційний гарнізон у Василькові, витримуючи масовані обстріли і атаки ворога. Воїни Повітряних Сил мужньо дають відсіч агресору і в інших містах і військових гарнізонах. За добу бомбардувальна і штурмова авіація завдала ракетно-бомбових ударів по шести колонах військової техніки окупантів " - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що штурмовики Су-25 атакували і знищували колони ворожої техніки в Херсонській і Чернігівській областях. Су - 24М знищували колони ворожої техніки в Київській, Житомирській, Чернігівській та Запоріжжі.
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Підрозділами зенітних ракетних військ збиті ворожі вертоліт Ка - 52 і безпілотник Орлан-10. Екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Bayraktar TB2 «завдав удару по колоні ЗРК» Бук-М1" коригованою авіаційною бомбою.
Ми писали раніше, Туреччина, яка контролює прохід кораблів з Середземного в Чорне море, вирішила закрити протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів Росії. Про це повідомив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.
"Це вже зараз переросло у війну... Це не військова операція, це офіційно воєнний стан. У цьому випадку, звичайно, хто б це не був, Росія чи Україна, ми будемо виконувати положення Конвенції", - заявив глава МЗС.
Нагадавши, прикордонники РФ вирішили "покошмарити" Усика: "куди ви їдете?"
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