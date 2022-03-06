Знаменитый грузинский актер, кинорежиссер, сценарист и певец Вахтанг Кикабидзе уверен, что Украина обязательно победит в войне с Россией. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-изданию "Гордон" Дмитрию Гордону.

Вахтанг Кикабидзе считает, что Украине не стоит сейчас отдавать России пленных.

"Эти дома, которые разрушены, надо же строить... Это долгая история. Я бы этих пленных оттуда не выпускал бы, чтобы они работали там, как проклятые и [восстанавливали города] как немцы [Во время второй мировой войны]", – сказал Кикибадзе.

Он рассказал, что своими глазами видел, как пленные немцы после войны строили в СССР дома.

"Я маленьким им бутерброды носил – они голодными были", – вспомнил актер.

Вахтанг Кикабидзе выразил уверенность, что победа будет за Украиной.

"Варианта нет. Зеленский сказал: "Или мы победим, или нас не будет". Такого сопротивления мир не помнит. Я говорю свое мнение. Недавно, когда я писал ролик для Украины, я сказал: "Вы 100% выиграете, потому что Бог на вашей стороне. Бог! Он все видит", – убежден актер.

Также Вахтанг Кикабидзе уверен, что нынешние санкции станут большим ударом для России.

"Путин погубил свою страну, это однозначно. Если даже, не дай бог, я не могу себе это представить, Украина сдастся, все равно Россия в проигрыше будет. В любом случае. Не будет кока-колы, фильмов, бензина – ничего не будет. Это все через неделю начнет очень сильно работать в России", – спрогнозировал Кикабидзе.

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