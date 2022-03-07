Уже на протяжении всех дней войны наша страна всячески пытается добиться закрытия неба, но нас не слышат.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул западных партнеров Украины в пассивной позиции касательно противодействия российской агрессии. В частности, уже на протяжении всех дней войны наша страна всячески пытается добиться закрытия неба, но нас не слышат.

По словам Подоляка, российские оккупанты в буквальном смысле сносят с лица земли нас и украинские города, а им плевать. Также он подчеркнул, что несмотря на циничные бомбардировки городов, украинцы продолжают бороться с российскими оккупантами.

"Судя по всему, нашим друзьям приятно сидеть в уютных кафе Парижа, Берлина, Нью-Йорка или Будапешта. Не спеша пить черный кофе с круасаном и долго смотреть на фотографии украинских городов, которые в прямом эфире сносят с лица земли. А города наши, умирая, все же борются", – заявил Подоляк.

Напомним, у Зеленского жестко обратились к странам Запада.

Как сообщала Politeka, ВСУ отчитались о трудных сутках для Украины.

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