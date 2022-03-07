Как пишет Politeka.net, украинцы уже 12-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сделал вечернуюю сводку новостей, сообщив также и неприятные известия.

«Сегодняшний день вряд ли можно назвать добрым. В 5 утра атаковали наш город. Подло и цинично, когда люди спали. «Калибр» - крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых. По жителям собираем данные. Редкие засранцы, злой неимоверно. Но мы им вернем все.

Что касается боя. Наша арта героически отбила город. Была команда взять Никлолаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу. Есть ущерб по ифраструктуре, все восстановим. Но человеческие жертвы - это ужасно…» - высказался Виталий Ким.

"Аэропорт наш, выбили, устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас полететь не могут, но аэропорт наш, эта точка нужная, сейчас мы по округе, по лесам, пособираем их, которые поразбегались.

Ну и придем в чувства. С других направлений тоже отбились. Там они меньшими силами заходили, растерянные и маленькие ежики, бегают по кустам, не знают что делать. Сейчас мы всех найдем", - ранее сказал в обращении Виталий Ким.

Напомним, Андрей Данилко в прямом эфире не смог сдержать эмоций: "Я бы хотел российским людям сказать...".

Как сообщала Politeka, "Я украинский еврей, говорящий по-русски": Муж Дорофеевой не сдержал слезы и обратился к гражданам РФ.

Также Politeka писала, что Дзидзьо обратился к украинкам с важной просьбой: "Покажем всем!".