Как пишет Politeka.net, советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем телеграмм-канале опубликовал информацию о том, что среди личного состава оккупантов в Воздушно-космических силах Российской Федерации назревают бунты. По словам Геращенко, большинство пилотов из РФ отказываются совершать боевые вылеты и бомбить украинские мирные города! Также это связано с большим количеством потерь (самолетов и вертолётов).

"Руководством армии РФ было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины. Судя по радиоперехватам у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования", - пишет Антон Геращенко.

Он также обратился к гражданам страны-агрессора: "Жители России, неужели вы до сих пор можете это терпеть? Ваших сыновей кидают на убой, а вы спокойно сидите дома и верите пропаганде! Снимайте розовые очки и выходите на улицы! Покажите путину что ваши дети не пушечное мясо!".

Напомним, До 14 градусов мороза: украинцев предупредили о наступлении суровой погоды.

Как сообщала Politeka, "Окружили, заблокировали, специально истощают": оккупанты атакуют гумкоридор под Мариуполем.

Также Politeka писала, что "Отдаются приказы о бомбардировке жилых кварталов": задержанный пилот Путина дал показания.