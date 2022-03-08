Станет прохладнее, а местами еще и выпадет снег.

В ближайший день, в Украине ожидается небольшое похолодание и такие же осадки

То, какие погодные условия вероятны в нашей стране в эту среду, 9-го марта, где выпадут незначительные осадки, а на дорогах образуется гололедица, информирует " Интерфакс-Украина ".

Метеоусловия завтра, 9-го марта, будут отличаться холодным влажным воздухом, с выпадением небольшого снега, и гололедицей на автотрассах. Ветер - с северного и северо-восточного направления, скоростью от 7 до 12 м/с.

Средние температурные показатели: ночами - от - 3 до - 8 градусов по Цельсию, в западных регионах, местами, от - 8 до - 11 градусов по Цельсию.

Днем потеплеет ненамного - от - 2 до + 3 градусов по Цельсию: в Закарпатье от + 2 до + 7 градусов по Цельсию; в Карпатских горах в ночь на среду - от - 9 до - 14 градусов по Цельсию, с приходом дня - от - ​​4 до - 0 градусов по Цельсию.

В столице Украины, ожидается аналогичный небольшой снег. На дорогах, кое-где - обледенение покрытия. Порывы ветра - с северо-востока, силой от 7 до 12 м/с. Температурные значения: ночью - от - 3 до - 5 градусов по Цельсию, а днем - около 0.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, кто из украинцев может рассчитывать на 6,5 тыс. гривен помощи.

Также ранее мы информировали о том, откуда Украина возьмет деньги на различные выплаты.

А до этого наш портал сообщали о том, на каких пропускных пунктах у западных границ Украины меньше всего очереди.