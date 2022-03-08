Как пишет Politeka.net, советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время своего брифинга рассказал о ситуации в Украине. Так, по словам спикера, Вооруженные силы Украины и другие силы обороны продолжают оборонную операцию. В частности, речь идет о таких направлениях страны, как Киев, Суммы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье и на других участках.

"Противник пытается продвигаться в этих направлениях, однако несет потери и терпит ракетные, артиллерийские и авиационные удары от Вооруженных сил Украины, наших наземных частей. Сообщение о том, что они вроде как захватили город Изюм, не соответствует действительности, там сейчас продолжатся бои. Вооруженные силы Украины наносят поражение противникам. Темпы продвижения противника существенно замедлились", - отметил Арестович во время брифинга.

Он также отметил, что украинские города героически сражаются с оккупантами, не давая им шанса на продвижение внутрь территории страны. По словам Алексея Арестовича, данные оккупантов об их якобы продвижению, не соответствуют действительности.

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