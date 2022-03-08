Силы ВСУ не только защищают и удерживают позиции, но и атакуют российских оккупантов, выгоняя их с украинской земли.

Как пишет Politeka.net, советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время своего брифинга рассказал о ситуации в Украине. Так, по словам спикера, Вооруженные силы Украины и другие силы обороны продолжают оборонную операцию. Кроме того, он отметил как минимум семь контратак на российских оккупантов со стороны украинской армии.

"За вчера мы, Вооруженные силы Украины и другие военные формировки сил обороны Украины осуществили не менее семи контратак. Держится героически Мариуполь. Более того, была вчера контратака – уничтожили танковую колонну противника. Наша армия очень хорошо знает, что она делает", - отметил Арестович во время брифинга.

Он также подчеркнул усилия руководства страны и дипломатии, чтобы привлечь в Украину как можно больше военной и гуманитарной помощи.

Кроме того, Алексей Арестович перечислил потери оккупантов, которые они несут во время вторжения в Украину.

"Примерные потери врага на утро 8 марта составляют: личный состав – более 12 тысяч человек, танков – 303 единицы, боевых бронированных машин – 1036 единиц, артиллерийских систем разного калибра – 120 единиц, реактивных систем залпового огня – 56 единиц, средств ВПО – 27, самолетов – 48 единиц, геликоптеров – 80 единиц, автомобильной техники – 474 единицы, кораблей и катеров – 3 единицы, цистерн с горюче-смазочными материалами – более 60 единиц и беспилотных летальных аппаратов – 7 единиц", - рассказал спикер.

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