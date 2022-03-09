После окончания войны с Россией западные страны помогут Украине отстроиться заново – работа над новым «планом Маршалла» уже началась.

Об этом в своем недавнем заявлении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил президент, Запад готов создать для Украины новый «план Маршалла», призванный восстановить инфраструктуру страны после разрушений, причиненных Россией.

«Запад сформирует этот пакет поддержки. Сегодня об этом сказал британский премьер. Человек слова, искренний друг Украины», - заявил Зеленский.

В своем обращении он добавил, что Украина продемонстрировала настоящий героизм, поэтому западные страны понимают, что у нее обязательно будет послевоенное будущее. А вот перспективы России, атаковавшей нашу страну, сейчас выглядят совсем не радужными. По словам Зеленского, сейчас мир попросту не верит в будущее России.

Стоит отметить, что в своем заявлении премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что западные страны хотят оперативно разработать план по восстановлению Украины после войны с Россией.

«Было достигнуто соглашение о необходимости показать народу Украины сейчас, что чтобы не случилось, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет восстановлена ​​и защищена, мы будем иметь "план Маршалла" для восстановления Украины», - заявил британский премьер.

Отметим, что план Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны, предложенная госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

Напомним, Арестович рассказал, как группировка, захватившая Запорожскую АЭС, рассыпалась по степям.

Как сообщала Politeka, Зеленский сообщил, сколько РФ потеряла авиации в Украине за 13 дней.

Также Politeka писала, что Зеленский четко высказался о переговорах с Путиным и вступлении в НАТО.