Президент Украины Владимир Зеленский признался, что изменил свое мнение по вопросу вступления страны в НАТО.

На эту тему глава государства высказался в своем новом интервью американскому телеканалу ABC News.

Так, журналист поинтересовался, готова ли сейчас Украина выполнить требования России, чтобы прекратить войну. В частности, подразумевается изменение Конституции, отказ от вступления в НАТО, признание Крыма российским, а территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» - независимыми.

Отвечая на этот вопрос, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к переговорам – в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным. Тем не менее Зеленский прямо заявил, что о капитуляции Украины не может быть и речи.

«Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции. Потому что это не обо мне, это о людях, которые выбрали меня», - подчеркнул президент.

Он рассказал, что готов обсуждать пункты о непризнанных республиках, однако признал, что это сложный вопрос.

«Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ… мы можем обсудить и найти компромисс, как эти территории будут жить. Мне важно, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто в Украине скажет, что они хотят принять их? Вопрос сложнее, чем просто признание. Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы», - заявил президента Украины.

В то же время он признал, что его мнение о НАТО изменилось.

«Что касается НАТО – я охладел этот вопрос после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится спорных вещей и конфронтации с РФ», - заявил Зеленский.

Напомним, оккупанты атакуют гумкоридор под Мариуполем.

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