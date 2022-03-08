Как сообщает советник главы Офиса Президента, группировка, которая захватывала Запорожскую АЭС, уже распылилась по степям.

Как пишет Politeka.net, ссылаясь на данные телеканала "Рада", сегодня советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о том, что происходит на Запорожской АЭС.

Как известно, оккупанты из РФ несколько дней назад захватили Запорожскую АЭС и до сих пор охраняют ее, а также отказываются отпустить работников станции.

По словам Алексея Арестовича, тем не менее, сейчас уже многие оккупанты сбежали оттуда. Группировка, которая захватывала Запорожскую АЭС несколько дней назад – три батальонные группы, уже "распылились" в запорожских степях.

«Слишком много на себя взяли они. Такими силами невозможно удерживать такое пространство, а они хотели нахватить как можно больше и теперь не знают, что с этим делать» - комментирует Арестович.

Напомним, тем временем президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за принятое решение не закрывать небо над Украиной.

«НАТО осознанно принял решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию РФ против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб и внутренне не уверен, хотя может владеть в разы сильнее оружием, чем есть у нас», - заявил Зеленский.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова показала, как "осунулась" за время бессонных ночей: "Мы должны бороться…".

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