Российская Федерация может избегнуть санкционного "катка"

То, что Россия, возможно, отыскала несколько стран, которые помогут стране-агрессору обойти некоторые введенные санкции, но и Украина уже знает об этих "союзниках", включая определенные меры противодействия, во время онлайн-брифинга, уже опубликованного в соцсети Facebook, заявил глава Министерства иностранных дел , Дмитрий Кулеба.

По словам Дмитрия Кулебы, Москва с высокой долей паники ищет обходные пути, которые помогут спастись от санкционного "катка".

На данный момент Кремлю удалось найти три страны в мире, которые согласились с ними работать.

Впрочем, в Украине уже знают, что именно это за страны, и готовы подключить иные государства-партнеров, провести необходимый диалог, и не допустить содействия стране-агрессору со стороны "союзников".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты несут серьезные потери, потому в бой отправляют курсантов военных училищ.

Также ранее мы информировали о том, что делать и на какие телефоны спасательных служб звонить при разрушении дома, рекомендации Минздрава.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ начали наступление, и российские оккупанты массово бросают оружие и технику.