Российская Федерация может избегнуть санкционного "катка"
То, что Россия, возможно, отыскала несколько стран, которые помогут стране-агрессору обойти некоторые введенные санкции, но и Украина уже знает об этих "союзниках", включая определенные меры противодействия, во время онлайн-брифинга, уже опубликованного в соцсети Facebook, заявил глава
По словам Дмитрия Кулебы, Москва с высокой долей паники ищет обходные пути, которые помогут спастись от санкционного "катка".
На данный момент Кремлю удалось найти три страны в мире, которые согласились с ними работать.
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Впрочем, в Украине уже знают, что именно это за страны, и готовы подключить иные государства-партнеров, провести необходимый диалог, и не допустить содействия стране-агрессору со стороны "союзников".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты несут серьезные потери, потому в бой отправляют курсантов военных училищ.
Также ранее мы информировали о том, что делать и на какие телефоны спасательных служб звонить при разрушении дома, рекомендации Минздрава.
А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ начали наступление, и российские оккупанты массово бросают оружие и технику.