Помогите нам закрыть небо. Предоставьте нам боевую авиацию, просит глава Министерства иностранных дел Украины.

Как пишет Politeka.net, украинцы борются за независимость от России уже 11-е сутки, а также просят наконец-то закрыть небо для полетов. Причем обстрелы мирных градан по всех стране продолжаются, а оккупанты нарушают все договоренности и нормы прав человека.

Глава Министерства иностранных дел Украины просит у международного сообщества снова закрыть небо, сопровождая обращения наглядными и пугающими кадрами.

«Эта ужасная 500-килограммовая российская бомба упала на жилой дом в Чернигове и не взорвалась. Многие другие взорвались, убивая невинных мужчин, женщин и детей. Помогите нам оградить наш народ от русских варваров! Помогите нам закрыть небо. Предоставьте нам боевую авиацию. Сделайте что-нибудь!», — Дмитрий Кулеба.

Также шестого марта, стало известно, что умер известный украинский актер Паша Ли. Об этом сообщил "Музвар" на страничке в Инстаграм.

"Украинский актер и участник талант-шоу Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене...

Паша Ли известен по ролям в фильмах "Штольня", "Тени незабываемых предков", "Встреча одноклассников" и других, был популярным актером дубляжа.

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