Враг предпринял более десятка попыток осуществить покушение на жизнь президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом 9 марта сообщил член делегации Украины в переговорах со страной-оккупантом, советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в интервью «Украинской правде».

По его словам, российские оккупанты пытались убить президента Украины уже более десяти раз.

«Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее», - пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что у Украины очень мощная сеть разведки и контрразведки, которая и занимается отслеживанием действий таких ДРГ. Это позволяет ликвидировать их еще на подходе.

«С точки зрения безопасности я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли. Западные разведки правильно говорят, что главная цель для Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны», - считает Подоляк.

Отметим, что ранее о предпринимаемых российской стороной попытках покушения на Владимира Зеленского сообщало британское издание «The Times».

Напомним, Зеленский раскрыл российским солдатам, как им можно спастись.

Как сообщала Politeka, Зеленский сообщил о новом плане Запада по Украине.

Также Politeka писала, что Зеленский четко высказался о переговорах с Путиным и вступлении в НАТО.