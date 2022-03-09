Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военным, рассказав, как они могут спасти себя.

На эту тему президент высказался в своем новом обращении, которое было опубликовано в его Телеграм-канале.

Зеленский на русском языке обратился к российским военным. Он указал им на то, что за 14 дней войны стало совершенно очевидно, что Украина продолжит сопротивляться, пока не вернет свою землю и пока враг не ответит сполна за убитых людей.

Тем не менее украинский президент заявил, что у российских военных еще есть шанс спастись.

«Вы ещё можете спастись. Если просто уйдёте. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас ещё есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждёт, кроме плена или гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои», - заявил Зеленский.

Он добавил, что перехваты разговоров показывают, что российское командование уже понимает, к чему все идет.

«И мы знаем – у нас есть перехваты разговоров – что ваши командиры уже всё понимают. Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе», - призвал россиян Зеленский.

Напомним, Зеленский выступил с новым заявлением.

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