Новое видеообращение главы государства появилось в его официальном Телеграм-канале. В нем Зеленский отметил, что Россия уже перебросила в Украину почти все свои силы, однако и масштаб украинского ответа был максимальным.
Президент подчеркнул, что решимость и сила украинцев вдохновила и впечатлила весь мир.
Зеленский напомнил всем украинцам, что враг может разрушить наши дома и инфраструктуру, но никогда не доберется до нашего сердца и нашей души.
«Наши военные, наши теробороновцы смогли пополнить арсенал нашей военной техники за счет трофеев, которые взяли на поле боя. Танки врага, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на нашу оборону», - рассказал президент.
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Зеленский также в очередной раз обратился к западным партнерам с призывом закрыть небо над Украиной и передать нашей стране вооружение. Он напомнил о том, что речь идет о жизнях людей.
В своем обращении президент также обратился к российским военным и подчеркнул, что Украина не планирует сдаваться.
«Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей», - заявил Зеленский.
Напомним, Зеленский сообщил о новом плане Запада по Украине.
Как сообщала Politeka, Зеленский сообщил, сколько РФ потеряла авиации в Украине за 13 дней.
Также Politeka писала, что Зеленский четко высказался о переговорах с Путиным и вступлении в НАТО.