Президент Украины Владимир Зеленский на 14-й день войны с Россией обратился к украинцам с важными словами.

Новое видеообращение главы государства появилось в его официальном Телеграм-канале. В нем Зеленский отметил, что Россия уже перебросила в Украину почти все свои силы, однако и масштаб украинского ответа был максимальным.

Президент подчеркнул, что решимость и сила украинцев вдохновила и впечатлила весь мир.

Зеленский напомнил всем украинцам, что враг может разрушить наши дома и инфраструктуру, но никогда не доберется до нашего сердца и нашей души.

«Наши военные, наши теробороновцы смогли пополнить арсенал нашей военной техники за счет трофеев, которые взяли на поле боя. Танки врага, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на нашу оборону», - рассказал президент.

Зеленский также в очередной раз обратился к западным партнерам с призывом закрыть небо над Украиной и передать нашей стране вооружение. Он напомнил о том, что речь идет о жизнях людей.

В своем обращении президент также обратился к российским военным и подчеркнул, что Украина не планирует сдаваться.

«Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей», - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский сообщил о новом плане Запада по Украине.

Как сообщала Politeka, Зеленский сообщил, сколько РФ потеряла авиации в Украине за 13 дней.

Также Politeka писала, что Зеленский четко высказался о переговорах с Путиным и вступлении в НАТО.