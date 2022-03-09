Как пишет Politeka.net, со ссылкой на пресслужбу партии "Слуга народа", закон об усилении ответственности за госизмену (№7116) предусматривает максимальное наказание за это преступление в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного лишения свободы с обязательной конфискацией всего имущества. При этом осужденные за государственную измену и диверсии не будут подпадать под амнистию.

Закон о мародерстве (№7124) предусматривает уголовную ответственность за похищение на поле боя вещей украинских защитников.

Мародерство как военное преступление будет караться лишением свободы на срок от 3-х до 10-ти лет. В то же время похищение военнослужащими или гражданскими лицами украинской техники, оружия и вещей за пределами поля боя образует состав корыстного преступления против собственности.

Этот закон усиливает соответствующие наказания за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления украинцев, в частности убитых или раненых.

Напомним, Российские оккупанты после значительных потерь готовят новую провокацию: предупреждение от Генштаба ВСУ.

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