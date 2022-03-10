Президент Украины Владимир Зеленский отдельно напомнил российским пропагандистам об их ответственности за происходящее.

В своем новом заявлении он обратился к российским телеведущим и журналистам, освещающим события в Украине и своей стране исключительно в интересах Кремля.

Зеленский напомнил недобросовестным российским сотрудникам СМИ, прикрывающим военные преступления своей армии, что они также ответственны за происходящее.

«Вы будете отвечать как и все те, кто приказывает скидывать бомбы на мирных людей. Мы найдём всю собственность пропагандистов и связанных с ними личностей. Мы сделаем всё, чтобы её конфисковали везде, где бы она не была», - заявил президент Украины.

По его словам, такие пропагандисты обязательно будут привлечены к ответственности в будущем.

Стоит отметить, что российские СМИ известны своим недостоверным освещением событий в Украине, которую атаковала Россия. Иногда разные ресурсы противоречат даже друг другу.

В частности, освещая атаку российских оккупантов на мариупольский роддом и детскую больницу 9 марта, пропагандист Соловьев заявил, что это была «постановка», а в здании находились бойцы батальона «Азов».

В то же время, телеканал «Россия-1» сообщил, что авиаудар якобы нанес «Правый сектор».

Напомним, Зеленский рассказал, как будут восстанавливать разбомбленные города.

Как сообщала Politeka, Зеленский назвал условие для мира в Украине.

Также Politeka писала, что Арестович рассказал, на какие крайние меры идут российские пропагандисты.