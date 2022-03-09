Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каком случае может закончиться война с Россией.

Так, в интервью изданию Bild глава государства заявил, что считает прекращение войны возможным только после прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в каждых переговорах с российской стороной его главная цель заключается в окончании военных действий.

«И я тоже готов сделать определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из сложившейся ситуации», - считает президент Украины.

Впрочем, он отметил, что пока говорить о деталях такого урегулирования конфликта нет смысла – ведь прямого контакта между президентами так и не было.

Стоит отметить, что Зеленский открыто призывал Путина к переговорам еще до начала войны. Однако, российский президент продолжает отказываться от встречи.

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