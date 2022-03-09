Так, в интервью изданию Bild глава государства заявил, что считает прекращение войны возможным только после прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне», - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что в каждых переговорах с российской стороной его главная цель заключается в окончании военных действий.
«И я тоже готов сделать определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из сложившейся ситуации», - считает президент Украины.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Вернет Украине территории и выплатит репарации: Борис Джонсон пояснил, что ждет РФ
"Царство небесное": среди жертв авиаудара оказался украинский чемпион и вся его семья
В рядах ВКС РФ назревает бунт, пилоты отказываются бомбить Украину: "Судя по радиоперехватам..."
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
Впрочем, он отметил, что пока говорить о деталях такого урегулирования конфликта нет смысла – ведь прямого контакта между президентами так и не было.
Стоит отметить, что Зеленский открыто призывал Путина к переговорам еще до начала войны. Однако, российский президент продолжает отказываться от встречи.
Напомним, Арестович раскрыл, к чему сейчас готовятся вражеские войска.
Как сообщала Politeka, жизнь Зеленского под угрозой, в ОПУ рассказали о попытках покушения.
Также Politeka писала, что Зеленский раскрыл российским солдатам, как им можно спастись.