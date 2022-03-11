Встреча президента Украины Владимира Зеленського с президентом страны-агрессора может состояться уже в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана Ибрагим Калын телеканалу TRT Haber.

«Есть основания полагать, что встреча состоится, возможно, в какой-то момент в ближайшем будущем», — сказал спикер турецкого президента.

Отметим, также появилось сообщение, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал встречу возможной.

"Никто не исключает встречи Путина и Зеленского, концептуально она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы", - передаю слова Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", - передавало слова Чавушоглу CNN.

Отмечается, что Чавушоглу сказал об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции.

По его словам, встреча министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова, была, по крайней мере, началом: "Никто не должен ожидать чудес от одной встречи, но встреча на уровне министров — это важное начало".

Напомним, Зеленский предупредил российских пропагандистов, что их ждет: "Вы будете отвечать"

Как сообщала Politeka, Кулеба объявил, чем закончились полуторачасовые переговоры с Лавровым: "Украина не сдалась"

Также Politeka писала, чтоЗеленский рассказал, как будут восстанавливать разбомбленные города: "Уже поручил правительству"