Встреча президента Украины Владимира Зеленського с президентом страны-агрессора может состояться уже в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана Ибрагим Калын телеканалу TRT Haber.
«Есть основания полагать, что встреча состоится, возможно, в какой-то момент в ближайшем будущем», — сказал спикер турецкого президента.
Отметим, также появилось сообщение, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал встречу возможной.
"Никто не исключает встречи Путина и Зеленского, концептуально она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы", - передаю слова Пескова РИА Новости.
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Напомним, ранее Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", - передавало слова Чавушоглу CNN.
Отмечается, что Чавушоглу сказал об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции.
По его словам, встреча министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова, была, по крайней мере, началом: "Никто не должен ожидать чудес от одной встречи, но встреча на уровне министров — это важное начало".
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