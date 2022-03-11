Cледует понять, что подобная ситуация будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Похоже, именно на это рассчитывает российский диктатор.

Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщили в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, на контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.

Сейчас оккупанты работают над тем, чтобы создать доказательства, якобы именно украинские войска причастны к вероятному теракту. По данным разведки, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле зафиксированы российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников.

Существует вероятность, что их будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.

"Не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины. Сейчас и Украина, и мир, и сама Россия понимают, что заявления о причастности Украины для создания ядерной опасности – только постановка по бездарному сценарию" — пишет пресс-служба ГУР МО.

Cледует понять, что подобная ситуация будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Похоже, именно на это рассчитывает российский диктатор, требуя неприемлемых уступок.

Напомним, бойцы ВСУ разгромили базу врага, оккупанты бегут назад в Россию.

Как сообщала Politeka, обстреливают города Украины ракетами: опубликован список военных преступников ВМС РФ, есть жены и дети.

Также Politeka писала, оккупанты берут в заложники женщин и детей.