Сбитый российский пилот "трогательно" обратился к войскам страны-агрессора

То, как пленный "орк", пилот Максим Криштоп, призвал военных РФ прекратить налеты и обстрелы мирных украинских городов, можно увидеть на "Пресс-конференции военнопленных летчиков русской армии", опубликованной на YouTube-канале " Интерфакс-Украина ".

По словам Криштопа, он только во время выполнения своих задач внезапно осознал - цель бомбардировок вовсе не военные объекты противника, а жилые дома с мирными людьми. Но преступный приказ, все же выполнил.

Криштоп добавил - после бомбометания, его сбили ПВО Украины, а после приземления и взяли в плен(6-го марта).

Вполне естественно, что сейчас оккупант решил признать всю чудовищность совершенных преступлений, и просит прощения у всего украинского народа за ту беду, которую принес нам он в частности.

На данный момент Криштоп уже считает эту "спецоперацию" геноцидом украинского народа, и обращается к своим однополчанам, призывая незамедлительно прекратить выполнение преступных приказов, ведение боевых действий и бомбежку мирных городов.

"Считаю, что эту войну мы уже проиграли", - подчеркнул российский оккупант.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты РФ скинули бомбы на детскую больницу в Мариуполе.

Также ранее мы информировали о том, что в ЕС высказались о судьбе Путина после преступлений в Украине.

А до этого наш портал сообщали о том, что россияне затравили беременную украинку из Мариуполя, пострадавшую после бомбежки роддома.