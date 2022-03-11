Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - успешный ресторатор и звезда проекта "Мастер Шеф". Звезда еще недавно находился в Колумбии, где по его словам, был в запланированном отпуске, но уже прилетел в Европу, о чем рассказал в новой публикации в Инстаграм.
"Я прилетел в Варшаву. Тут уже 1,5 млн украинцев и им всем нужна помощь.
Работаю сразу с несколькими организациями.
Я с вами. Каждый должен делать, что может для победы.
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Пока наши герои защищают наш дом - я буду помогать в тылу.
Хочется уже побыстрее вернуться в Украину и отстраивать нашу страну
Это будет самая быстрорастущая и процветающая страна в мире. Ведь украинцы лучшие", - написал Эктор.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Спасибо вам больше, вместе мы сила", "Спасибо", "Все будет Украина", "Спасибо огромное! Вы Человек с большим сердцем!".