Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится и чем сейчас занимается.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - успешный ресторатор и звезда проекта "Мастер Шеф". Звезда еще недавно находился в Колумбии, где по его словам, был в запланированном отпуске, но уже прилетел в Европу, о чем рассказал в новой публикации в Инстаграм.

"Я прилетел в Варшаву. Тут уже 1,5 млн украинцев и им всем нужна помощь.

Работаю сразу с несколькими организациями.

Я с вами. Каждый должен делать, что может для победы.

Пока наши герои защищают наш дом - я буду помогать в тылу.

Хочется уже побыстрее вернуться в Украину и отстраивать нашу страну

Это будет самая быстрорастущая и процветающая страна в мире. Ведь украинцы лучшие", - написал Эктор.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо вам больше, вместе мы сила", "Спасибо", "Все будет Украина", "Спасибо огромное! Вы Человек с большим сердцем!".