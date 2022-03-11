Как пишет Politeka.net, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту и первой леди Польши, где сейчас массово принимают украинских беженцев.

«Я чувствую, что мы уже сформировали очень сильный союз. Пусть неформальный. Но союз, выросший из реальности. А не со слов на бумаге. Из тепла в нашем сердце, а не из вещей политиков на саммитах», - сказал он.

«С того, как вы отнеслись к нашим людям. К украинцам, спасшимся на вашей земле от зла, пришедшего на нашу землю. Более полутора миллионов граждан Украины! В абсолютном большинстве женщины и дети. Они не чувствуют себя на чужбине, не чувствуют себя в гостях. Вы встретили наших людей в семьях. С польской деликатностью. С братской добротой», - продолжил президент Украины.

Зеленский также поблагодарил Польшу за «прилагаемые усилия, чтобы мы могли обезопасить украинское небо».

«За 16 дней этой войны украинская гордость и польская честь, украинская смелость в боях и польская искренность помогают нам... Позволяют мне сказать сейчас важные слова. Слова о том, что между нашими народами царит подлинный мир. Мир между родными. Мир между братьями», - сказал также президент Украины, добавив, что «сейчас я очень хочу, чтобы эти слова услышали наши общие соседи. Белорусы».

Зеленский также отметил помощь Польши в поддержке евроинтеграции Украины. «Мы видели вчера, как и о чем говорили страны Евросоюза. Мы видели, кто был настоящим лидером и боролся за сильную Европу. За общую европейскую безопасность. А кто пытался остановить нас. Кто пытался вас остановить...», - сказал он.

«Я благодарен за всю помощь, которую мы получили от вашего государства, от вашего народа. Я благодарен за прилагаемые усилиями, чтобы мы могли обезопасить украинское небо. Я верю, что нам удастся прийти к результату в том, что очень нужно нам всем. Если Бог даст и мы победим в этой войне, то мы разделим победу с нашими братьями и сестрами. Это наше величие. И ваше величие. Это борьба за нашу и вашу свободу. Это общая история великих народов!», - сказал в завершение Зеленский.

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