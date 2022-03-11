Боксер Владимир Кличко обратился к россиянам, записав видеообращение, которое опубликовал брат Виталий у себя на страничке в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, украинцы 16-е сутки защищают свою землю от войск России, которые президент РФ Владимир Путин отправил оккупаировать Украину 24 февраля. Владимир Кличко - легендарный украинский боксер-супертяжеловес по версиям WBO, IBF, WBA. Знаменитость записал видеообращение к россиянам, которое опубликовал на своей страничке в Инстаграм брат Виталий Кличко, мэр столицы Украины - Киева, которая сейчас находится под ударами российских оккупационных войск.





Владимир отметил, что несмотря на то, что бред и чуть заявления россиян, что они одно, а российская власть это другое. Звезда обратился ко всем жителям России, которые способны мыслить.

"Это послание россиянам, слушайте те, кто способен мыслить или еще мыслить. Императорскими амбициями вторжения в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть на века. И слова о том, что правительство якобы одно, а русские граждане это другое, это полный бред и чушь", - сказал в начале обращения Владимир.

"Мой брат Владимир Кличко обратился к россиянам: - Это не мы пришли на вашу землю! Это вы убиваете наших детей, бомбите и ровняете с землей наши города и дома! Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть во веки", - написал Виталий.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Поддерживаю каждое слово! Смерть врагам!", "Бог с Украиной. Весь Мир с Украиной. Слава Украине. Позор Путину!", "Героям слава"

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