Американский лидер Джо Байден сообщил о новых санкциях для России, стало известно, какие ограничения снова обрушаться на россиян.

США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Об этом сообщил президент США Джо Байден на брифинге. Также лидер Соединенных Штатов пообещал направить новую гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, США, Евросоюз и G7 отменят режим наибольшего содействия в торговле с Россией. Мероприятие будет препятствовать российским займам Всемирного банка и Международного валютного фонда. В Россию запретят поставки предметов роскоши.

Напомним, Оккупационные войска России продолжают сравнивать с землей Мариуполь, счет жертв пошел на тысячи: "За 12 суток...".

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