США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Об этом сообщил президент США Джо Байден на брифинге. Также лидер Соединенных Штатов пообещал направить новую гуманитарную помощь Украине.
Кроме того, США, Евросоюз и G7 отменят режим наибольшего содействия в торговле с Россией. Мероприятие будет препятствовать российским займам Всемирного банка и Международного валютного фонда. В Россию запретят поставки предметов роскоши.
Напомним, Оккупационные войска России продолжают сравнивать с землей Мариуполь, счет жертв пошел на тысячи: "За 12 суток...".
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Как сообщала Politeka, В Житомирской области рассказали о потерях среди мирных жителей и разрушенной инфраструктуре: "Мы знаем, кто виноват".
Также Politeka писала, что Зеленский эмоционально обратился к президенту Польши, где сейчас массово принимают украинцев: "Мы разделим победу".