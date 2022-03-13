В дальнейших планах президента страны-агрессора Владимира Путина вторжение в Литву, которая является членом НАТО. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире украинского телемарафона.

По словам Данилова, Путин может не остановиться и на этом.

"Российская Федерация не собирается останавливаться. У них есть следующая цель – если у них будет победа, не дай бог, на нашей территории, то следующая страна, которую будет желать захватить Путин – это будет непосредственно Литва. Потом будут другие страны Балтии, потом они могут добраться до Польши", – сказал Данилов.

Также он добавил, что сейчас в Европе не все это осознают.

"Действительно, им грозит опасность со стороны Российской Федерации. Я еще раз подчеркиваю, не все это осознают в Европе. К большому сожалению, поведение некоторых стран, например, той же Германии, оно странное, учитывая то, что происходит в 21 веке, в 2022 году на территории Европы", — отметил Данилов.

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