Советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк жестко ответил на инициативу возможного "референдума" так называемой "ХНР".

Как пишет Politeka.net, 12 марта депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационные войска России собираются провести "референдум" по созданию "ХНР". Российские военные обращались к местным депутатам, чтобы те помогли в организации "референдума".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позже подтвердил данную информацию.

"По методичке 2014 года...", - отметил дипломат в своем Твиттере.

Советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также высказался о данной "инициативе".

"Любые инициативы по проведению «референдумов», фиктивных сессий, местных советов, раздаче паспортов в оккупированных городах юга Украины – Херсоне, Каховке, Геническе – абсолютно ничтожны. Российские войска покинут территорию Украины, коллаборанты получат уголовное преследование, - написал Подоляк.

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