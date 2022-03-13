Как пишет Politeka.net, 12 марта депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационные войска России собираются провести "референдум" по созданию "ХНР". Российские военные обращались к местным депутатам, чтобы те помогли в организации "референдума".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позже подтвердил данную информацию.
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Советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также высказался о данной "инициативе".
"Любые инициативы по проведению «референдумов», фиктивных сессий, местных советов, раздаче паспортов в оккупированных городах юга Украины – Херсоне, Каховке, Геническе – абсолютно ничтожны. Российские войска покинут территорию Украины, коллаборанты получат уголовное преследование, - написал Подоляк.
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