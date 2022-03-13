Как пишет Politeka.net, российская пропаганда все больше рассказывает о биологических лабораториях на территории Украины. Мировая общественность серьезно обеспокоилась, что таким образом российские оккупационные войска попытаются оправдать применение химического оружия в Украине. Президент Польши Анджей Дуда также прокомментировал подобный шаг в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

Президент отметил, что такого уровня войн не было со времен Второй мировой войны. Так как политически Путин проиграл эту войну, он может использовать все что угодно сейчас.

"Такого масштаба мир не видел со времен Второй мировой войны. Если вы спрашиваете меня, может ли Путин использовать химическое оружие, я думаю, что Путин может использовать что угодно прямо сейчас, особенно когда он находится в этой сложной ситуации. Политически он уже проиграл эту войну, а в военном отношении он ее не выиграет", - заявил Дуда.

Также президент отметил, что НАТО тогда придется сесть за стол и серьезно подумать, ведь подобные действия России будут опасны не только для Европы, но и всего мира.

"Конечно, НАТО… придется сесть за стол, и им действительно придется серьезно подумать, что делать, потому что тогда это становится опасным не только для Европы…, но и для всего мира", - заявил президент в интервью для BBC.

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