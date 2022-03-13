Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая успела вылететь из Украины во время обстрелов войск РФ, сейчас активно поддерживает поклонников и коллег, а также участвует в мирных акциях. Артистка в этот раз показала небольшой фотоотчет.

«Украинцы имеют право на самоидентификацию. Каждый ребенок в мире имеет право на счастливую жизнь.

Убивая детей – убивают нацию! Мы этого не допустим, не позволим никогда. Только в единстве мы можем достичь свободы для наших детей, свободы выбора для наших наций, ведь мы свободны! #standwithukraine» - высказалась Тина под кадрами, на которых под флагами нашей страны вышла на мирную акцию с другими гражданами.

Ранее мы писали, украинская певица Настя Приходько отреагировали на недавнее заявление своей коллеги Тины Кароль, которая высказалась о коллегах, не прекративших выступать в России после 2014 года.

«О! Тина проснулась! А чего ты не говорила это Потапу в лицо, когда он штаны в Кремле снимал, а мило сидела с ним рядом в кресле? Монатику цемки посылала, Дорофеевой оды пела! Поздно уже тебе Тина вступать в этот бой… Надо было раньше говорить. Переобуваешься сейчас ты», - высказалась Настя Приходько.

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