Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, сколько человек погибли в результате действий оккупантов в Николаеве.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 18-е сутки сражаются за свою независимость с оккупационными войсками России. Одним из самых горячих направлений является Николаев. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о потерях среди гражданских в результате бомбардировки оккупантов.

"9 человек погибло в результате бомбардировки мудаками. Николаев", - написал глава Николаевской ОГА.

А советник главы МВД Украины Антон Геращенко поделился фото, на которых видны результаты обстрела Николаева.

"Николаев, проспект Героев Украины", - написал Геращенко.

Также Виталий Ким выпустил видео, в котором сообщил, что оккупанты ведут себя ведут на захваченной земле очень плохо. Глава Николаевской ОГА еще отметил, что каждый предатель, который помогает российским войскам, будет наказан.

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