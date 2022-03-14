Сухопутні війська ЗСУ показали, що залишилося від техніки окупантів, які потрапили в засідку. Кадри з’явилися на сторінці в Facebook.

«Окупанти потрапили в засідку наших військових 🔥😎👌 є багато трофейних боєприпасів та техніки», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 березня орієнтовно склали: особового складу – понад 12 000 осіб, танків ‒ 389 од, бойових броньованих машин ‒ 1249 од, артилерійських систем – 150 од, РСЗВ ‒ 64 од, засоби ППО ‒ 34 од, літаків – 77 од, гелікоптерів– 90 од, автомобільної техніки ‒ 617 од, кораблі /катери ‒ 3 од, цистерн з ПММ ‒ 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8.

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