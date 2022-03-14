Як пише Politeka.net, українці вже 19-ту добу захищають свою землю від російських окупантів, яких Володимир Путін відправив в Україну 24 лютого. Радник глави МВС України Антон Геращенко показав, що не всі російські військові хочуть йти воювати, поділившись новою публікацією в тг-каналі.
"Російські солдати масово відмовляються воювати в Україні. Мова про окупантів, які вже встигли взяти участь у бойових діях і повернулися в місця дислокації.
Фотографії рапортів військовослужбовців 41 а ЦВО ЗС рф, які в повному складі прибули в Україну,
потрапили в розпорядження інформаційного видання Guildhall. Серед основних причин відмови:
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небажання бути використаними в якості " гарматного м'яса»,
нероз'яснення причин військової операції в Україні,
відсутність технічного забезпечення і зв'язку з командуванням", - написав Геращенко.
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