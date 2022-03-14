Радник глави МВС Антон Геращенко розповів про російських військових, які масово відмовляються воювати в Україні.

Як пише Politeka.net, українці вже 19-ту добу захищають свою землю від російських окупантів, яких Володимир Путін відправив в Україну 24 лютого. Радник глави МВС України Антон Геращенко показав, що не всі російські військові хочуть йти воювати, поділившись новою публікацією в тг-каналі.

"Російські солдати масово відмовляються воювати в Україні. Мова про окупантів, які вже встигли взяти участь у бойових діях і повернулися в місця дислокації.

Фотографії рапортів військовослужбовців 41 а ЦВО ЗС рф, які в повному складі прибули в Україну,

потрапили в розпорядження інформаційного видання Guildhall. Серед основних причин відмови:

небажання бути використаними в якості " гарматного м'яса»,

нероз'яснення причин військової операції в Україні,

відсутність технічного забезпечення і зв'язку з командуванням", - написав Геращенко.

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