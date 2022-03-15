Власти Израиля заявили, что будут присоединяться к мировым антироссийским санкциям.

Как пишет Politeka.net, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказывает о поддержке Украины правительствами иностранных государств и международными организациями.

"Израиль введет санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину", - сообщает глава израильского МИД Яир Лапид.

В настоящее время вопрос санкций согласовывается с центральным банком, другими госорганами Израиля. Напомним, 5 марта 2022 года премьер Израиля провел в Москве трехчасовые переговоры с Путиным по Украине.

Парламент Эстонии 🇪🇪 принял обращение в парламенты стран-членов ЕС и НАТО, а также другие страны мира об усилении санкционного режима против РФ и РБ и закрытии неба над Украиной

Ассоциация развития университетских школ бизнеса (AACSB), Ассоциация MBA и Ассоциация выпускников бизнеса (BGA), Европейский фонд развития менеджмента (EFMD) выступили с общим заявлением по приостановке (https://bit.ly/3q6Ct3r) любой деятельности по аккредитации российских учреждений.

Напомним, Россияне устроили ракетный обстрел Винниччины: появилось фото последствий.

Как сообщала Politeka, РФ хочет вырубить леса на оккупированных территориях Украины: в разведке показали письмо Шойгу.

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