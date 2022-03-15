Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран Объединенных экспедиционных сил, которые возглавляет Великобритания, высказался по поводу вступления Украины в НАТО. По мнению Зеленского, Украина не станет членом Североатлантического альянса, несмотря на политику "открытых дверей" НАТО.
"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что Украина сейчас не претендует на активизацию статьи 5 Договора НАТО, и только просит закрыть небо, чтобы сделать невозможными авиаудары России. Сейчас нужны новые форматы взаимодействия.
«Мы должны сотрудничать с сообществами, которые будут нам помогать и нас защищать, например вашим. И иметь надежные гарантии", - сказал президент.
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Мы писали, из Украины за границу уже сбежало несколько десятков "народных избранников"
О том, что на данный момент за пределами нашей пребывают почти 20 нардепов, ссылаясь на цифры, озвученные первым зампредседателя ВРУ, Александром Корниенко, и обнародованные во время "Общенационального телемарафона.
По словам Корниенко, эти народные депутаты и до начала полномасштабной войны РФ с Украиной не отличались слишком патриотическими настроениями.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Зеленский подписал закон о наказании за сотрудничество с оккупантами.
Также ранее мы информировали о том, что "орки" устроили ракетный обстрел Винницкой области.
А до этого наш портал сообщали о том, что Россия будет вырубать леса на оккупированных территориях Украины.