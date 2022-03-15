Есть вариант Северной Кореи. Они воевали-воевали 50 лет, а теперь там специальные экономические зоны действуют в приграничье.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Украина не пойдет на признание Крыма российским и не собирается отказываться от Донбасса. Об этом Арестович рассказал во время интервью с известным журналистом Дмитрием Гордоном (чтобы посмотреть все интервью, доскролльте страницу вниз).

По словам Алексея Арестовича, исключать сценарий Кипра и КНДР также нельзя – речь идет о совместном управлении.

"Есть разные примеры из истории. Например, Турция со своим Кипром. Она считает Северный Кипр своим, но больше никто в мире этого не признает. […] Есть вариант Северной Кореи. Они воевали-воевали 50 лет, а теперь там специальные экономические зоны действуют в приграничье, Северная Корея вместе с Южной совместно поднимают уничтоженную ранее территорию", - сказал советник ОПУ.

Также стоит отметить, по словам Арестовича украинская дипломатия справится, поскольку в этом вопросе задействованы не только двусторонние отношения, а и целая система стран.

"Нужно понимать правильно, что сейчас идут не только двусторонние переговоры, а сколько лидеров задействованы, чтобы обеспечить рамочное соглашение", - отметил он.

Ранее Арестович заявил, что российские оккупанты могут увеличить количество обстрелов Украины крылатыми ракетами. По его словам, у них еще есть мощный запас этого оружия.

"Очень мощный запас ракет у них остается. Они будут бить по нам до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому надо быть готовыми. По городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут ракетные удары устраивать", – сказал Арестович.

Напомним, Арестович рассказал о плачевном положении российских военных.

Как сообщала Politeka, Арестович сообщил приятные новости с фронта.

Также Politeka писала, оккупанты понесли потери и решили отомстить, Арестович раскрыл детали.