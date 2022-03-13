Свежая сводка о ситуации в Украине появилась на странице Генштаба ВСУ в Фейсбук.
Сообщается, что на восемнадцатые сутки российского вторжения украинские военные продолжают вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях.
С начала суток российские оккупанты сосредоточили свои усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и захвате Николаева, но эта попытка не увенчалась успехом. Также продолжаются попытки захвата Мариуполя, который уже много дней находится в блокаде.
Также российские военные накапливают резервы для наступления на Угледар, при этом продолжая наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.
В акватории Черного моря в боевой готовности находится корабельная группировка врага.
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В сводке подчеркивается, что российская сторона нарушает требования Международного гуманитарного права, нанося ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным жилым кварталам, школам и детским садам, захватывая в заложники мирное населения и прибегая к мародерству.
Украинцев предупредили о том, что враг активизировал диверсионную деятельность на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарным грузом.
В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что российские военные несут большие потери в Украине.
«Потери точно растут, около 500-1000 в день, но сосчитать трудно. 14-15 тысяч точно, но осторожно стоит говорить более 12 тысяч, еще 18 тысяч доведено до состояния небоеготовности. Из участвующих здесь в боях 65 тысяч, очевидно, они потеряли здесь более 30% состава», - заявил он.
Напомним, бойцы ВСУ под Черниговом разнесли российских орков в хлам.
Как сообщала Politeka, в Генштабе ВСУ раскрыли еще одну преступную схему оккупантов.
Также Politeka писала, что в СНБО назвали страны-члены НАТО, которым грозит вторжение.