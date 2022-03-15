Как пишет Politeka.net, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла решение об исключении России через "несовместимость ее поведения с принципами организации". Об этом сообщает Европейская правда.
Также ПАСЕ призвала все государства «рассмотреть возможность увеличения их помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России».
Кроме этого, ПАСЕ единогласно приняла поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.
Напомним, Украинцам напомнили основные правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок.
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Как сообщала Politeka, "Страшный переполох": российские журналисты начали массово увольняться.
Также Politeka писала, что Из Мариуполя смогли эвакуироваться около 20 тысяч измученных мирных жителей.