Как пишет Politeka.net, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла решение об исключении России через "несовместимость ее поведения с принципами организации". Об этом сообщает Европейская правда.

Также ПАСЕ призвала все государства «рассмотреть возможность увеличения их помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России».

Кроме этого, ПАСЕ единогласно приняла поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.

Напомним, Украинцам напомнили основные правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок.

Как сообщала Politeka, "Страшный переполох": российские журналисты начали массово увольняться.

Также Politeka писала, что Из Мариуполя смогли эвакуироваться около 20 тысяч измученных мирных жителей.