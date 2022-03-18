Російський журналіст і телеведучий Олександр Невзоров відзначив в одному за видань, що останнім часом пропаганда рф перестала, нарешті, скромничати і вже майже відкрито заявляє, що кінцевою метою є навіть не вся Україна, а весь світ.
На його думку, путін - глибоко кабінетна істота. Він ніколи не бачив війну, не дотягнув її гар і слиз, він не знає її запаху і не чув її крику. Він уявлення не має про війну. Як і Шойгу, як і всі, хто сьогодні з циркулями потіють над картою України. Путін ніколи по шматках обгорілий хлоп'ячий труп зі збитого БТРа не діставав.
Публіцист додав, що через це путін і не хоче її закінчувати на відміну від тих людей, які знають і бачили, що таке війна.
"Можливо, пара ночей у Маріуполі чи Харкові під власними ж ракетами стали б цілющими для путіна. Але він вважає за краще приємне кремлівське невідання, державні галюцинації, бункер і хор холуїв", - заявив з гіркотою Невзоров.
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Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, коли Путін втратить підтримку в Кремлі.
Також Politeka писала, що Невзоров порадив, як приструнити "ДНР" і "ЛНР".