Оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Сегодня в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК «Лига» (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины. Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки закончились провалом и ликвидацией террористов», - говорится в сообщении.
Ключевые "мишени" наемников, в частности: президент Владимир Зеленский, руководитель офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов», - говорится в сообщении.
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"Украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут иметь успеха", - подчеркнули в разведке.
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