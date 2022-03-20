Как пишет Politeka.net, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 февраля, выступил перед парламентом Израиля. Выступление главы государства появилось на канале "In time Ukraine".

"Мы в разных государствах и в совершенно разных условиях. Но угроза у нас одна – тотальное уничтожение народа, государства, культуры и даже имени.

Я хочу, чтобы вы задумались о 24-м февраля, начале вторжения России в Украину. Этот день вошел в историю дважды, и оба раза — как трагедия для украинцев и для евреев.

24 февраля 1920-го года была основана НСДАП, партия, унесшая миллионы жизней, уничтожившая целые страны.

Через 102 года, так же 24-го февраля, был отдан приказ о вторжении России на территорию Украины. Это вторжение, унесшее тысячи жизней и сделавшее миллионы людей изгнанниками. Наши люди сейчас разбросаны по миру, ищут безопасность, как когда-то искали и вы", - сказал Зеленский в начале.

После этого президент Украины обратил внимание, что речи Кремля напоминают слова Германии во время Второй мировой войны. Не забыл Зеленский отметить, что российские войска ударили по Бабьем Яру, где похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста. Также украинский глава добавил, что были выпущены ракеты по Умани, куда ежегодно ездят десятки тысяч евреев.

"Каждый знает, что ваша противоракетная оборона мощна, ваше оружие сильно, вы можете отстаивать интересы своего народа и вы можете защитить сегодня жизнь украинцев, украинских евреев.

Можно долго спрашивать, почему вы до сих пор не дали оружие или почему не ввели санкции против России? Но это будет ваш выбор. Теперь у вас есть выбор", - закончил свое обращение президент.

Пока Зеленский выступал перед парламентом Израиля, в Тель-Авиве собрался огромный митинг в поддержку украинцев.

"Народ Израиля требует от Правительства:

1. Разблокировать приём беженцев из Украины;

2. Наложить санкции на РФ;

3. Разрешить продавать Украине оружие", - написал советник главы МВД Антон Геращенко.

Напомним, Зеленский четко обозначил компромиссы, на которые не пойдет Украина в переговорах

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