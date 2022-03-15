Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом заявлении рассказал о том, какую целю поставили перед собой российские захватчики.

Новое выступление Зеленского появилось в его официальном Телеграм-канале. В нем глава государства среди прочего рассказал о целях, которые преследуют российские военные в Украине.

Так, по словам президента, оккупанты сейчас сосредоточили силы на захвате Киева.

«Оккупанты продолжают считать захват столицы своей ключевой задачей. Они надеятся, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной. Это абсурд», - заявил Зеленский.

Он напомнил о том, что этой ночью и утром военные РФ в очередной раз нанесли удар по украинской столице: 4 жилых дома были уничтожены, известно о 5 погибших.

Президент также рассказал, что прошлой ночью воздушная тревога звучала почти по всей территории страны. Ракетный удар врага уничтожил аэропорт в Днепре, снаряды оккупантов попадали по жилым кварталам Харькова, а в Ровно после ракетного удара по телевышке продолжают разбирать завалы.

В своем заявлении Зеленский отдельно поблагодарил всех, кто сегодня защищает Украину.

Напомним, Зеленский объявил, почему Украине не войти в НАТО.

Как сообщала Politeka, Зеленский подписал закон о наказании за сотрудничество с оккупантами.

Также Politeka писала, что Зеленский рассказал о масштабных потерях России, которая уже просит о помощи.